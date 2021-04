Tennis-Klassiker : Wimbledon schafft ab 2022 tennisfreien Sonntag ab

Beim Tennis-Klassiker in Wimbledon soll ab dem nächsten Jahr auch am bislang traditionell freien Sonntag in der Mitte des Turniers gespielt werden, teilten die Veranstalter in London mit.

London | Bislang war Wimbledon das einzige der vier Grand-Slam-Turniere, das sich während der zweiwöchigen Veranstaltung einen freien Tag gönnte. Auch, um die Rasenplätze zu schonen. Eine bessere Grasplatztechnologie lasse nun aber auch ein Turnier ohne Pause zu, erklärten die Veranstalter. Außerdem steigen mit einem zusätzlichen Turniertag die Zuschauerzahlen...

