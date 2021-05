WM in Riga : Wie „silberne Zeiten“: DEB-Team mit historischer Chance?

Die Top-Nationen haben Probleme, Deutschland siegt und siegt: Bei der Eishockey-WM profitiert das deutsche Team von den besonderen Umständen. Der Bundestrainer scheint ein starkes Team gefunden zu haben.

München | Das Olympia-Gefühl ist wieder da. Nach dem historischen WM-Sieg gegen Kanada, der in der Intensität an das Jahrhundertspiel im olympischen Halbfinale von Pyeongchang 2018 erinnerte, schweben die deutschen Eishockey-Cracks bei der Weltmeisterschaft in Riga weiter auf Wolke sieben. „Diese Mannschaft lebt von der Leidenschaft und der Liebe zueinander“...

