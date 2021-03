Weltcup-Finale : Wetter hilft Vlhova: Alpine Alleskönnerin vor Krönung

Die witterungsbedingten Absagen der Speedrennen in Lenzerheide spielen Ski-Star Petra Vlhova in die Karten. Angetrieben von einem außergewöhnlichen Trainer und ausgestattet mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit ist die Slowakin ihrem großen Traum nun ganz nahe.

Vaz/Obervaz | Petra Vlhova ist so gut wie am Ziel. Nachdem beim alpinen Saisonfinale in Lenzerheide nach den Abfahrten am Mittwoch auch die Super-G-Rennen am Donnerstag wegen Nebels abgesagt wurden, hat die 25 Jahre alte Skirennfahrerin den Gesamtweltcup fast schon sicher. Geschieht kein Wunder mehr, wird sie als erste Slowakin die große Kristallkugel holen - un...

