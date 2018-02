Snooker : Weltmeister Selby bei German Masters schon ausgeschieden

Snooker-Weltmeister Mark Selby ist beim German Masters schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der 34-jährige Engländer verlor überraschend sein Auftaktmatch gegen den Chinesen Xiao Guodong mit 3:5 und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale.

von dpa

01. Februar 2018, 18:13 Uhr

Selby, der in drei der vergangenen vier Spielzeiten den WM-Titel gewann, war bei dem Turnier im Berliner Tempodrom an Position zwei gesetzt und galt als Topfavorit. Mit dem Engländer Judd Trump (5:4 gegen Ben Woollaston) und dem Chinesen Ding Junhui (5:3 gegen Michael Georgiou) hatten sich zuvor andere Favoriten für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Das Finale steigt am Sonntag.