Frankreich-Rundfahrt : Weltmeister Alaphilippe gewinnt Tour-Auftakt - Martin stürzt

Julian Alaphilippe ist der erste Spitzenreiter der 108. Tour de France. Tony Martin wird vom Schild einer Zuschauerin zu Fall gebracht und löst einen Massensturz aus.

Landerneau | Mit einem spektakulärem Solo hat Julian Alaphilippe der Grande Nation einen perfekten Start geschenkt und das erste Gelbe Trikot der 108. Tour de France erobert. Der Weltmeister triumphierte auf der ersten Etappe nach einem beherzten Antritt am Schlussanstieg in Landerneau vor dem Australier Michael Matthews und Top-Favorit Primoz Roglic. Die in Br...

