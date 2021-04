Doppel-Weltmeister : Wellbrock missfällt Unruhe im Deutschen Schwimm-Verband

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock missfällt die jüngste Unruhe im Deutschen Schwimm-Verband.

Kassel | „Wir bekommen das natürlich mit, genau wie die Öffentlichkeit. Es ist schade, dass der Verband im olympischen Jahr jetzt so viel Unruhe schafft – damit meine ich nicht den Missbrauchsskandal, sondern das, was daraus folgte“, sagte der Doppel-Weltmeister in einem Interview der „Welt“. „Mein Trainer Bernd Berkhahn hat zusätzliche Arbeit, was man ihm ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.