Titelkämpfe in Budapest : Wellbrock freut sich bei Schwimm-EM auf „Zweikämpfe“

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock freut sich bei den Schwimm-Europameisterschaften in Budapest auf seine Rückkehr ins Freiwasser.

Duna Arena | Mehr als ein Jahr nach seinem letzten internationalen Rennen in dieser Disziplin will der Zehn-Kilometer-Weltmeister von 2019 an diesem Mittwoch wieder wichtige Wettkampfpraxis sammeln. „Ich freue mich einfach auf die Zweikämpfe und das Konkurrenzverhalten. Das hatten wir einfach sehr lange nicht“, sagte der 23-jährige Magdeburger, dem das rund 15 Gra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.