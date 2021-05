„Anhalt 2021“ in Dessau : Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo siegt mit 6,68 Meter

Weltmeisterin Malaika Mihambo hat zum dritten Mal in Serie beim internationalen Leichtathletik-Meeting „Anhalt 2021“ in Dessau den Weitsprung gewonnen.

Dessau-Roßlau | Weltmeisterin Malaika Mihambo hat zum dritten Mal in Serie beim internationalen Leichtathletik-Meeting „Anhalt 2021“ in Dessau den Weitsprung gewonnen. Mit 6,68 Metern siegte die 27-Jährige von der LG Kurpfalz vor rund 300 Zuschauern und bei starkem Wind. Mihambo konnte aber bei ihrem ersten Freiluft-Wettkampf im Olympia-Jahr nicht, wie in den beid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.