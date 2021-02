Leichtathletik : Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo gewinnt in Berlin

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat auch beim Leichtathletik-Meeting Istaf Indoor in Berlin gewonnen.

Berlin | Mit 6,77 Metern steigerte die 27 Jahre alte Athletin von der LG Kurpfalz ihre diesjährige Hallen-Bestleistung. Bei ihrem Sieg am vergangenen Wochenende in Düsseldorf kam sie 6,74 Meter weit. Zweite wurde in Berlin Maryna Bech-Romantschuk mit 6,64 Metern...

