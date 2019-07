Massenberg guter WM-17. : Wasserspringer bleiben bei zwei Tokio-Tickets

Die deutschen Wasserspringer nehmen von den Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju zwei Olympia-Startplätze mit.

von dpa

19. Juli 2019, 11:22 Uhr

Nach den gelösten Tokio-Tickets von Patrick Hausding und Tina Punzel im Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett konnte Mixed-Europameister Lou Massenberg vom Turm keine überraschende weitere Top-12-Platzierung beisteuern. Der erst 18-Jährige schlug sich aber im Halbfinale aus zehn Metern als 17. mit 365,70 Punkten wacker. Timo Barthel war als 21. des Vorkampfs ausgeschieden.

«Dass ich ins Halbfinale gekommen bin, war der Bonus. Ein 17. Platz ist nicht schlecht für einen Turm-Einstand im Einzel», sagte der Berliner Massenberg.

Der Deutsche Schwimm-Verband will beim Weltcup im April 2020 in Tokio weitere Startplätze sichern. Dazu winken bei den Europameisterschaften noch Quotenplätze in den Einzeldisziplinen für die Sommerspiele. Die EM findet vom 5. bis 11. August in Kiew statt.