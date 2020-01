Weltmeisterschaft in London : Waliser Wayne Warren gewinnt Titel bei der BDO-Darts-WM

Der Waliser Wayne Warren bezwang bei der BDO-Darts-WM in London seinen Landsmann Jim Williams mit 7:4 und sicherte sich damit seine erste WM-Trophäe.

von dpa

13. Januar 2020, 00:52 Uhr

Titelverteidiger Glen Durrant aus England war nach drei aufeinanderfolgenden Titeln bei der British Darts Organisation (BDO) in diesem Jahr zur sportlich besseren Professional Darts Corporation (PDC) gewechselt. Der einzige deutsche Starter Michael Unterbuchner aus dem bayerischen Landsberg am Lech war im Achtelfinale mit 0:4 am Engländer Scott Mitchell gescheitert.