Handball-Glosse : Von Pferdeschwanz und Klatschpappe

Wie die Fans das Spiel zwischen Mecklenburg Schwerin und HC Empor Rostock verfolgen / Ein etwas anderer Blick auf das Derby

von Paul Grotenburg

24. Januar 2020, 19:48 Uhr

Jetzt reicht es ihm. Herbert (fiktiver Name) hat genug. 47 Minuten hat er beim 85. Handball-Derby zwischen den Mecklenburger Stieren und Empor Rostock mitgefiebert. Nun springt er wutentbrannt von seinem Platz in der Sport- und Kongresshalle Schwerin auf. „Den frisiere ich jetzt, den Pferdeschwanz“, schimpft er.

Pferdeschwanz: Das ist sein Name für Ole Diringer, seines Zeichens rechter Rückraumspieler bei Empor. Zum wiederholten Male hat Diringer, der seine langen Haare zusammengebunden trägt, die Abwehr der Mecklenburger Stiere schlecht aussehen lassen. Links, rechts, ein kurzer Wackler, ausgetanzt. Siebenmeter. Zwei Minuten. Die Nummer 41 tritt siegessicher an. „Das wagt er?“, fragt Herbert. Die ganze Halle pfeift und buht. Pferdeschwanz wagt. Und verwandelt. Diringer ist ein Spieler, den man liebt, wenn er für die eigene Mannschaft aufläuft, den man aber hasst, wenn er des Gegners Trikot trägt.

Herbert rennt die Treppe der Tribüne herunter, Richtung Spielfeldrand. Auf Höhe des Rostocker Kreises bleibt er hinter der Werbebande stehen. Doch wer jetzt erwartet, Herbert zücke eine Schere, der wird enttäuscht. Er meckert. „Pferdeschwanz, Penner.“ Zwei-, dreimal wiederholt er dies, zeigt Richtung Nummer 41. Dann dreht er auf der Stelle um, kehrt zu seinem Platz zurück. Er scheint zufrieden. Die Stiere haben den Ausgleich erzielt. Dass weder Pferdeschwanz noch irgendein anderer Spieler ihn wahrnimmt, merkt er gar nicht.

Herbert hat einen ausgesprochen hohen Handballsachverstand. Das merkt man schnell. Das erste Mal kurz nach Anpfiff. Als einer der Stiere auf dem Boden liegt. Ein kurzer Schreckensmoment. Der Spieler könnte sich das Knie verdreht haben. „Das war nichts. Gar nichts. Schick das Mädchen runter!“ schreit ein Rostock-Fan, der sich in den Block der Stiere-Anhänger verirrt hat. Mutig, provokant. Diese Beleidigung kann sich Herbert nicht gefallen lassen. „Halt’s Maul“, schleudert er dem Emporianer entgegen, ohne ihn zu sehen. Schon nach zwei Minuten ist Stimmung in der Bude. Es ist eine rassige Partie. Sie lebt vom Kampf, den Emotionen. Auch auf den Rängen. Alles andere als ein Handballleckerbissen. Immer wieder gibt es Zeitstrafen. Als erstes trifft es den Schweriner Evangelidis. Er rammt seinem Gegner die Hand ins Gesicht. „Schauspieler!“, ruft Herbert in die Menge. Immerhin, gegenüber Claus, zwei Plätze neben ihm und auch alleine gekommen, gibt Herbert das Foul zu. Das Vergehen hat er gesehen. Natürlich. Es ist das geschulte Auge, seit bestimmt 30 Jahren geht er zum Handball. Aber man muss seinen Verein ja verteidigen. Hitzig geht es weiter. Nach sieben Minuten hat das Schiedsrichter-Gespann drei gelbe Karten gezeigt. Dann: zwei Minuten gegen Pferdeschwanz. Er hat sich mit Schwerins Torhüter angelegt. Kurzes Gerangel. „Schneid dem den Zopf ab!“ War Herbert früher Friseur?

Zwei Reihen weiter vorne sitzt Kai-Uwe. In der Hand eine Klatschpappe. Er feuert sein Team an. Immer wieder legt er die Pappe kurz auf seine Knie, nimmt einen Schluck Bier. Während der Rangelei zwischen Pferdeschwanz und Torwart denkt er vermutlich an seinen letzten Mallorca-Urlaub: „Du hast die Haare schön!“, verhöhnt er Diringer. Bei ihm selber passt dieser Song nicht. Er sieht aus wie Meister Proper. In schmal. Mit Tattoos und Ohrringen. Aber Kai-Uwe lebt den Verein, trägt ein Sweatshirt der Stiere. Sogar die Schuhe sind blau-gelb gestreift. Nach der Halbzeit legt er den Pulli ab. Ein T-Shirt, selbstverständlich auch der Stiere, kommt zum Vorschein. Es wird wärmer, passend zum spannenden Spiel. Schwerin schlägt sich deutlich besser als erwartet.

Apropos Halbzeit. Aus der ist Herbert etwas verspätet zurück. Bestimmt eine Schlange an der Bier- oder Currywurstbude. Er ist gleich auf Temperatur. „Penner, ach das gibt’s doch nicht“, zu einem Stürmerfoul. Er läuft heiß. „Penner, rote Karte“, kritisiert er den Schiedsrichter. Dieser trägt schon eine Brille. Trotzdem der dezente Hinweis: „Geh mal zu Fielmann, Du Schielauge!“ Herbert hätte anders entschieden. Vermutlich war er früher, in jungen Tagen, selber mal Schiedsrichter. Oder Trainer. Denn auch den Stieren gibt er lautstark Tipps. „Ruhig, ruhig, ihr seid in Unterzahl.“ Sie hören wie selbstverständlich. Plötzlich das Unerwartete: Schwerin geht in Führung. 16:15. Noch etwas über sieben Minuten zu spielen. Der Außenseiter legt vor. Der Favorit bleibt dran. 19:17. Die Schiedsrichter pfeifen erneut Siebenmeter für Empor. Eine korrekte Entscheidung.

Dennoch wieder Explosion auf der Tribüne. Diesmal: Kai-Uwe. Er pfeffert seine Klatschpappe aus der Hand, wütet wie Rumpelstilzchen. Rostock verwandelt den Siebenmeter, doch im direkten Gegenzug der nächste Treffer für die Stiere. Applaus. Kai-Uwe greift zur nächsten Klatschpappe. Sie muss die letzten 180 Sekunden herhalten. Mit Erfolg. Gerade so. Zehn Sekunden vor Schluss wirft Schwerins Robert Barten den entscheidenden Treffer zum 21:19-Sieg. Die Klatschpappe wird ganz schön beansprucht. Abpfiff. Die Halle jubelt. Die Spieler haben alles gegeben. 100 Prozent – wie Kai-Uwe und Herbert.