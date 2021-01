Bericht „Tennismagazin“ : Von Arnim tritt bei Wahl zum DTB-Präsidenten gegen Klaus an

Bei der anstehenden Präsidentenwahl im Deutschen Tennis Bund gibt es einen Gegenkandidaten für Amtsinhaber Ulrich Klaus (70).

Hamburg | Wie das „Tennismagazin“ berichtet, tritt am 31. Januar auch Dietloff von Arnim (61) an, der frühere Turnierdirektor des World Team Cups in Düsseldorf und aktuelle Präsident des Tennis-Verbandes Niederrhein. Dem Fachmagazin bestätigte von Arnim seine Kan...

