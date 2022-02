American Football : Vollmer warnt Teams vor verlängerter Pause im Super Bowl

Ex-NFL-Spieler Sebastian Vollmer warnt vor den Tücken einer verlängerten Halbzeitpause im Super Bowl. „Was viele Teams versäumen, ist, dass man die Halbzeit trainieren muss“, sagte Vollmer dem Nachrichtenportal „Watson“.

Die Pause im NFL-Endspiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams am Sonntag (Kickoff: Montag/00.30 Uhr MEZ-Zeit) ist mit 30 Minuten fast doppelt so lang wie in gewöhnlichen Spielen. Je nach Spielverlauf könne man als Spieler so zwischen 45 Minuten und einer Stunde nicht auf dem Feld stehen, schätzte Vollmer. Das größte Problem sei, „d...

