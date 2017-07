1:3-Niederlage gegen Südkorea : Volleyballerinnen verpatzen Auftakt beim Grand Prix

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Auf das junge deutsche Team warten nun noch Begegnungen gegen Kasachstan und gegen Gastgeber Bulgarien. Brasilien ist Titelverteidiger des Turniers.

Nach der Station in Bulgarien reisen die Deutschen weiter nach Almaty in Kasachstan, wo vom 14. bis 16. Juli der Gastgeber sowie Kroatien und Kolumbien warten. Der Vorrundenabschluss steht im kanadischen Vancouver an, wo es vom 21. bis 23. Juli gegen Kanada, Tschechien und Peru geht.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 18:25 Uhr