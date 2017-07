3:0-Erfolg : Volleyballerinnen besiegen bei Grand Prix auch Kroatien

vergrößern 1 von 1 Foto: Laurent Gillieron 1 von 1

Am Vortag hatte es beim Turnier in Almaty einen 3:1-Erfolg über Gastgeber Kasachstan gegeben. Nach dem gelungenen Start in Ruse in Bulgarien (2:1-Siege) will die deutsche Auswahl an diesem Wochenende nachlegen und peilt einen weiteren Erfolg gegen Kolumbien an. Sollte sie von den insgesamt zwölf Teams unter den besten Drei der Gesamttabelle landen, schließt sich die Finalrunde in Ostrava in Tschechien Ende Juli an.

Der Abschluss der Vorrunde steht im kanadischen Vancouver an, wo es für die Deutschen vom 21. bis 23. Juli gegen Kanada, Tschechien und Peru geht.

Grand-Prix-Historie

Spielplan

DVV-Vorbericht

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 13:51 Uhr