Rekordmeister : Volleyball: VfB Friedrichshafen erneut im Finale

Rekordchampion VfB Friedrichshafen ist erneut ins Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft eingezogen.

von dpa

18. April 2018, 20:46 Uhr

Die hoch konzentrierte Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen bezwang Hypo Tirol Alpenvolleys Haching klar mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:15). Nach dem 3:1 am Sonntag zum Auftakt der Halbfinal-Playoff-Serie holte das Team vom Bodensee in der Olympiahalle von Innsbruck damit den nötigen zweiten Sieg.

Der Fusionsverein aus TSV Unterhaching und Hypo Tirol Innsbruck bot zwar in den ersten beiden Sätzen noch ordentlich Gegenwehr. Im dritten Satz ging dem Neuling gegen die in dieser Saison in der Bundesliga noch ungeschlagenen Friedrichshafener aber die Luft aus.

Heynens Mannschaft hat bereits den Pokal gewonnen und greift nun nach dem Double. In den vergangenen beiden Jahren wurde jeweils Dauerrivale Berlin Volleys Meister. Der Verein aus der Hauptstadt ist diesmal erneut Final-Kontrahent. Der VfB will sich dann zum insgesamt bereits 14. Mal zum deutschen Champion krönen.