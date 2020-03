Olympia-Komitee : Vizepräsident von Japans OK positiv auf Virus getestet

Tokio (dpa) – Der Vize-Präsident des Japanischen Olympischen Komitees (JOC), Kozo Tashima, hat sich Berichten zufolge mit dem Coronavirus infiziert.

von dpa

17. März 2020, 13:28 Uhr

Tashima, der auch Präsident des japanischen Fußballverbandes JFA ist, sei positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden, berichteten japanische Medienin Berufung auf ungenannte Kreise. Tashima habe am Vortag wegen eines Fiebers nicht an einem JOC-Vorstandstreffen teilgenommen, berichtete der Sender NHK. In der japanischen Hauptstadt Tokio sollen vom 24. Juli bis 9. August die Olympischen Spiele ausgetragen werden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo hatte der 62-Jährige von Februar bis März Geschäftsreisen nach Großbritannien sowie in die Niederlande und die USA unternommen. Dabei habe er mehrere internationale Freundschaftsspiele und Treffen bezüglich der Frauen-Fußballweltmeisterschaft 2023 besucht. Um deren Austragung bemüht sich Japan als Gastgeberland.

Nach Angaben Japans haben die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) keine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio vorgeschlagen. Bei der Videokonferenz sei dies kein Thema gewesen, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga vor Journalisten. Die Regierung in Tokio werde ihre Vorbereitungen für die Sportveranstaltung wie geplant fortsetzen und stehe dabei in ständigem Kontakt mit Organisationen wie dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), sagte Suga weiter.

Die Coronavirus-Pandemie hat auch in der Welt des Sports große Verunsicherung ausgelöst. Die Olympischen Spiele mit rund 11.000 Teilnehmern sollen nach jetzigem Stand vom 24. Juli bis 9. August in der japanischen Hauptstadt ausgetragen werden. Die Paralympischen Spiele sollen am 25. August starten.