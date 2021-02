Australian Open : Viertelfinal-Aus für australische Tennis-Hoffnung Barty

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat bei den Australian Open den Einzug in das Halbfinale und die Chance auf den ersten Titel bei ihrem Heim-Grand-Slam verpasst.

Melbourne | Die 24 Jahre alte Tennisspielerin aus Australien musste sich am Mittwoch in Melbourne der Tschechin Karolina Muchova mit 6:1, 3:6, 2:6 geschlagen geben. Die Nummer 27 der Weltrangliste steht zum ersten Mal in ihrer Karriere bei einem der vier Grand-Slam...

