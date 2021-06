Formel 1 : Vettels Suche nach Konstanz - Le Castellet als Gradmesser

Sebastian Vettel will mehr. Seine Podest-Rückkehr in Baku stimmt den Ex-Weltmeister vor dem nächsten Formel-1-Rennen positiv. Doch in Frankreich wartet eine ganz andere Aufgabe auf den Heppenheimer.

Le Castellet | An den Kampf um die vorderen Plätze könnte sich Sebastian Vettel gewöhnen. „Ich hoffe, dass wir jetzt regelmäßiger in die Punkte fahren können“, sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister vor dem Großen Preis von Frankreich. Nach den Rängen fünf (Monaco) und zwei (Baku) soll es auch beim Rennen in Le Castellet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) zumindest fü...

