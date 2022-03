Tennis-Turnier : Verwirrung um Djokovic-Start in Indian Wells

Kurz vor dem Auftakt der Herren-Konkurrenz beim Tennis-Turnier in Indian Wells ist nach wie vor unklar, ob Novak Djokovic an dem Masters-1000-Event teilnehmen wird.

Djokovic, der Mitte Februar in einem BBC-Interview erklärt hatte, nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein, steht im Tableau der topbesetzten Veranstaltung und ist an Nummer zwei gesetzt. Nach einem Freilos in der ersten Runde würde der 34 Jahre alte Serbe in der zweiten Runde auf den Sieger des Duells zwischen Jordan Thompson aus Austr...

