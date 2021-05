Weltmeisterschaft in Riga : Verteidiger Seider von Beginn an bei Eishockey-WM dabei

Das deutsche Eishockey-Nationalteam kann bei der Weltmeisterschaft in Riga von Anfang an auf Top-Verteidiger Moritz Seider bauen.

München | Der 20-Jährige trainierte bereits am Donnerstag erstmals mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Nürnberg. Seider war zuvor nach dem verlorenen Playoff-Finale mit seinem schwedischen Club Rögle BK ins DEB-Vorbereitungsquartier gereist. Damit stieg Seider rechtzeitig vor dem Abflug nach Lettland am Samstag in die Blase des DEB-Teams ein und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.