Saisonauftakt : Verstappen vor Formel-1-Qualifikation Schnellster in Bahrain

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich die Bestzeit im Abschlusstraining zum Grand Prix von Bahrain gesichert.

Der 24-jährige Niederländer setzte sich in der Steinwüste von Sakhir in 1:32,544 Minuten an die Spitze. Red-Bull-Mann Verstappen hatte sich schon tags zuvor die erste Tagesbestzeit der neuen Saison geholt. Charles Leclerc im Ferrari und der zweite Red-Bull-Fahrer Sergio Perez landeten direkt dahinter. Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes wurde ...

