Formel 1 in Bahrain : Verstappen auf Pole - Vettel und Schumacher früh raus

Verstappen schlägt Hamilton. Ein packendes Duell um die Auftakt-Pole. Der Red Bull ist stark, Mercedes noch nicht wieder das Maß. Richtige Enttäuschung bei Aston Martin: Vettel wird nur 18. und landet damit nur einen Platz vor Neuling Mick Schumacher.

Sakhir | Mick Schumacher stand mit Mundschutz in der Boxengasse und schaute noch ein bisschen neugierig der Konkurrenz zu, Sebastian Vettel stapfte schnell aus der Garage. Für Neuling Schumacher, der immerhin das interne Duell mit seinem Teamkollegen klar für sich entschied, kam das frühe Aus in der Qualifikation zum Auftaktrennen in der Formel 1 nicht über...

