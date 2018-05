Basketball-Profiliga NBA : Utah gleicht mit Sieg gegen Houston in Playoff-Serie aus

Die Utah Jazz haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Jazz gewannen das zweite Spiel der Zweitrunden-Serie gegen die Houston Rockets 116:108 (64:55).

von dpa

03. Mai 2018, 07:20 Uhr

Utahs Joe Ingles erzielte 27 Punkte beim Sieg über die favorisierten Texaner. Der 30-jährige Australier verwandelte zehn seiner 13 Wurfversuche, inklusive sieben von neun Dreiern. Für die Jazz konnten insgesamt sechs Spieler zweistellig punkten. Bei den Rockets war Superstar James Harden mit 32 Punkten und elf Assists am erfolgreichsten. Chris Paul kam auf 23 Punkte.

In der Best-of-Seven-Serie steht es nach Siegen nun 1:1. Das dritte Spiel wird am Freitag in Salt Lake City ausgetragen.