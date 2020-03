Verhandlungszeit : Star-Quarterback Tom Brady unsicher über Zukunft in NFL

Zwei Wochen vor dem Start der Verhandlungszeit ist sich Star-Quarterback Tom Brady noch unsicher über seine Zukunft in der stärksten Football-Liga der Welt. «Ich weiß nicht was die Zukunft bringt», sagt der 42-Jährige nach einem Bericht des US-Sportsenders ESPN in einem Instagram-Livevideo.

von dpa

05. März 2020, 02:48 Uhr

Der sechsmalige Gewinner des NFL-Super-Bowls darf ab Mitte März erstmals in seiner Karriere mit jedem Team der nordamerikanischen Profi-Liga über einen Vertrag verhandeln und könnte die New England Patriots verlassen. «Gerade versuche ich vor allem geduldig zu sein, ich mache das zum ersten Mal», sagte Brady.

In den kommenden Tagen wolle er vor allem viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Geplant sei ein kleiner Urlaub, auf den er sich freue.