Boston Bruins : Silbergewinner Noebels mit Chance auf Wechsel in die NHL

Eishockey-Nationalspieler Marcel Noebels steht womöglich als vierter deutscher Olympia-Silbergewinner vor dem Sprung in die NHL.

von dpa

01. August 2018, 16:37 Uhr

Die Boston Bruins haben Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers von den Eisbären Berlin, wie der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Im September will sich Noebels in Boston für die Bruins empfehlen.

«Es ist wahr. Ich habe einen Vertrag für das Camp unterschrieben. Da kann viel passieren. Man weiß nie, was kommt», sagte der Angreifer. Zuvor hatten die «Bild»-Zeitung und die «BZ» über den möglichen Wechsel berichtet.

Nach dem größten Erfolg für das deutsche Eishockey bei den Winterspielen in Pyeongchang hatten bereits die deutschen Nationalspieler Dominik Kahun (Chicago Blackhawks), Yasin Ehliz (Calgary Flames) und Brooks Macek (Vegas Golden Knights) Verträge in der besten Liga der Welt unterschrieben.