NBA-Profis : Schröder lockt Theis: In «ein, zwei» Jahren zu den Hawks

«Ich hoffe, dass wir beide in einem Team spielen können. Jetzt haben wir erstmal die Chance, Deutschland zu repräsentieren und eine gute EM zu spielen», sagte Schröder über Theis, der diesen Sommer zu den Boston Celtics gewechselt ist. «Wir haben gerade darüber gesprochen – ein, zwei Jahre, dann kommt er hoffentlich nach Atlanta.»

Vor dem Supercup an diesem Wochenende in Hamburg sind beide für die gemeinsame EM-Vorbereitung zum deutschen Team gestoßen. Bis 2012 spielten die gebürtigen Niedersachsen zusammen im Club für Braunschweig. «Jetzt können wir gucken, ob es immer noch so funktioniert wie damals», sagte Theis. «Wenn es klappt, dass ich mit ihm in der NBA nochmal zusammenspiele, würde ich mich natürlich freuen.»

Das deutsche Team trifft beim traditionsreichen Testturnier in Hamburg auf Russland (Freitag/18.30 Uhr), Polen (Samstag/17.30 Uhr) und Serbien (Sonntag/15.00 Uhr). Bei der EM (31. August - 17. September) geht es in der Vorrunde in Tel Aviv gegen die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen. Die K.o.-Phase findet in Istanbul statt.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 07:26 Uhr