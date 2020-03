Eishockey : Rieders Calgary Flames mit wichtigem Sieg in NHL

Den Calgary Flames mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder ist auf dem Weg in die NHL-Playoffs ein wichtiger Sieg gelungen.

von dpa

05. März 2020, 07:43 Uhr

Das Team gewann gegen die Columbus Blue Jackets in der Verlängerung mit 3:2 (0:2, 0:0, 2:0). In der Pacific Division liegt Calgary auf Rang drei, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt und hat drei Punkte Vorsprung auf die Vancouver Canucks.

Ohne den weiterhin verletzt fehlenden Torwart Philipp Grubauer verloren die Colorado Avalanche ihr Spiel gegen die Anaheim Ducks in der NHL dagegen 3:4 (2:2, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Stammkraft Grubauer fehlt seinem Team seit zweieinhalb Wochen wegen einer Verletzung an der Leiste. Auf Rang zwei in der Central Division sind die Chancen auf eine Playoff-Teilnahme aber weiter groß.