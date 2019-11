NFL : Prescott und Elliott führen Dallas zum Sieg gegen New York

Die Dallas Cowboys um das Star-Duo Dak Prescott und Ezekiel Elliott haben in der amerikanischen Football-Liga NFL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner gewannen gegen Divisions-Rivale New York Giants 37:18 (13:12).

05. November 2019, 07:10 Uhr

Der 26 Jahre alte Quarterback Prescott erzielte drei Touchdown-Pässe und verbuchte 257 Pass-Yards. Er warf jedoch auch eine Interception. Running Back Elliott steuerte starke 139 Lauf-Yards zum Auswärtssieg seines Teams bei. Giants-Quarterback Daniel Jones warf einen Touchdown und eine Interception. Hinzu kamen außerdem zwei Fumbles.

Die Cowboys liegen mit einer Bilanz von fünf Siegen und drei Niederlagen weiter an der Spitz der NFC East. Die Giants (2:7) sind nach der fünften Pleite am Stück Dritter.