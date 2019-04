NHL : Oilers unterliegen San Jose trotz zweier Draisaitl-Tore

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers im vorletzten Hauptrundenspiel in der nordamerikanischen NHL die fünfte Niederlage in Folge kassiert.

von dpa

05. April 2019, 07:45 Uhr

Der 23 Jahre alte Kölner erzielte bei der 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)-Niederlage gegen die San Jose Sharks beide Treffer. Für den Nationalspieler waren es die Tore Nummer 48 und 49 in der laufenden Saison. Im letzten Vorrundenspiel gegen die Calgary Flames am Samstag könnte Draisaitl die 50-Tore-Marke durchbrechen. Landsmann Tobias Rieder blieb ohne Scorer-Punkt. Aus dem Rennen um die Playoff-Plätze mussten sich die Kanadier bereits verabschieden.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche konnten sich derweil mit einem 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets sicher für die bevorstehende K.o.-Runde qualifizieren. Der 27-jährige Rosenheimer überzeugte mit 34 Paraden im Tor der Avs. Colorado ist aktuell Achter in der Western Conference.

Die New York Islanders um Torhüter Thomas Greiss und Stürmer Tom Kühnhackl konnten sich mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Florida Panthers durchsetzen. Greiss stoppte 29 von 30 Schüssen. Kühnhackl blieb ohne Zählbares. Verteidiger Dennis Seidenberg kam nicht zum Einsatz. Die New Yorker belegen den zweiten Platz in der Metropolitan Division.