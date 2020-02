Nach Kollaps : NHL-Profi Bouwmeester bekommt Defibrillator eingesetzt

NHL-Routinier Jay Bouwmeester von den St. Louis Blues hat drei Tage nach seinem Kollaps in der Partie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga bei den Anaheim Ducks einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Das teilte der NHL-Club auf seiner Internetseite mit.

15. Februar 2020, 10:22 Uhr

Der 36 Jahre alte Verteidiger des Stanley-Cup-Siegers war am Dienstag während des Spiels im ersten Drittel auf der Bank bewusstlos zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Die NHL-Partie wurde nach dem Vorfall abgebrochen. Der Defibrillator soll im Notfall Bouwmeesters normalen Herzschlagrhythmus wiederherstellen. Noch befindet er sich zur Behandlung in einem Krankenhaus in Anaheim.