Eishockey-Profiliga : NHL-Goalie Greiss verliert mit New York in Anaheim

Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL eine Auswärtsniederlage kassiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn musste sich im Spiel gegen die Anaheim Ducks mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) geschlagen geben.

von dpa

18. Oktober 2018, 07:26 Uhr

Der 32-jährige Greiss stoppte 21 von 24 Schüssen im Spiel. Nationalmannschafts-Kollege Tom Kühnhackl kam bei den Islanders erneut nicht zum Einsatz. Die Tore der Ducks erzielten Ryan Kesler (20. Minute/29.), Adam Henrique (41.) und Hampus Lindholm (60.). Den Ehrentreffer der Gäste verbuchte Casey Cizikas (60.). Für die New Yorker war es die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel. Anaheim konnte hingegen fünf der ersten sieben Spiele gewinnen.

Die Washington Capitals feierten nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge einen Heimerfolg. Der Titelverteidiger besiegte die New York Rangers mit 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Capitals-Superstar Alexander Owetschkin (24./38.) erzielte einen Doppelpack im Spiel gegen die Broadway Blueshirts. Für den Siegtreffer der Gastgeber sorgte Matt Niskanen nach 2:18 Minuten in der Overtime.