Eishockey-Profiliga : NHL-Goalie Greiss glänzt bei New Yorks Sieg gegen Carolina

Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL einen klaren Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn setzte sich gegen die Carolina Hurricanes mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) durch.

von dpa

17. Februar 2018, 04:40 Uhr

Greiss glänzte mit 45 Paraden im Spiel. Für den 32-jährigen Füssener war es der erste Shutout in der aktuellen Spielzeit. Verteidiger Dennis Seidenberg kam nicht zum Einsatz. Nach dem zweiten Sieg in Folge belegen die Islanders mit aktuell 64 Punkten den letzten Playoff-Platz in der Eastern Conference.