Eishockey : NHL: Draisaitl kassiert Niederlage mit den Edmonton Oilers

NHL-Topscorer Leon Draisaitl kam auf fast 20 Minuten und war erneut an Treffern beteiligt, kassierte mit den Edmonton Oilers aber dennoch eine 3:4-Niederlage gegen die Chicago Blackhawks. Die beiden Torvorlagen des 24-Jährigen waren zu wenig.

von dpa

06. März 2020, 05:41 Uhr

Als einziger der deutschen Eishockey- Nationalspieler hat Korbinian Holzer in der NHL einen Sieg gefeiert. Bei seinem Debüt für die Nashville Predators gab es einen 2:0-Sieg gegen die Detroit Stars. Erstmals seit seinem Wechsel von den Anaheim Ducks in der vergangenen Woche kam der 32-Jährige für sein neues Team in der nordamerikanischen Profi-Liga zum Einsatz und stand etwa elf Minuten auf dem Eis.

Auch der Assist von Dominik Kahun gegen seinen Ex-Club Pittsburgh Penguins hat nicht zu einem Erfolg gereicht, die Buffalo Sabres verloren gegen die auf Rang drei der Metropolitan-Division liegenden Gäste 2:4. Die Playoff-Plätze in der Atlantic-Divison rücken für Buffalo deswegen in immer weitere Ferne. Auch die New York Islanders strauchelten, beim 3:4 gegen die Ottawa Senators kamen Torwart Thomas Greiss und Tom Kühnackl gar nicht zum Einsatz.