American Football : NFL sperrt Oakland-Profi nach heftigem Kopfstoß

Die amerikanische Football-Liga NFL hat Wiederholungstäter Vontaze Burfict von den Oakland Raiders wegen eines heftigen Kopfstoßes bis zum Saisonende gesperrt.

von dpa

30. September 2019, 21:01 Uhr

Der 29-Jährige, der in der Defensive der Raiders spielt, hatte beim 31:24-Sieg gegen die Indianapolis Colts-Profi Jack Doyle mit dem Kopf voran attackiert und schwer getroffen.

Die verhängte Strafe ist die bisher längste für ein Vergehen auf dem Spielfeld. «Es gab keine mildernden Umstände bei dieser Aktion», betonte NFL-Funktionär Jon Runyan in einer Mitteilung am Montag. Nach NFL-Informationen will Burfict die Entscheidung nach dem verbotenen sogenannten Helm-gegen-Helm-Treffer anfechten.

Er fiel allerdings schon öfters wegen rüder Attacken auf und wurde bereits dreimal in seiner Karriere gesperrt. «Nach jedem Ihrer bisherigen Regelverstöße wurden Sie von mir und jedem der gemeinsam ernannten Berufungsbeauftragten gewarnt, dass zukünftige Verstöße zu verschärften Sanktionsmaßnahmen führen würden», erklärte Runyan: «Sie haben jedoch weiterhin schamlos gegen Regeln verstoßen, die dazu bestimmt sind, Sie und Ihre Gegner vor unnötigen Risiken zu schützen.» Burfict war vor dieser Saison von den Cincinnati Bengals nach Oakland gewechselt.