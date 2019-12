American Football : NFL: Baltimore Ravens feiern elften Sieg in Folge

Die Baltimore Ravens um Quarterback-Jungstar Lamar Jackson haben sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte als an Nummer eins gesetztes AFC-Team für die bevorstehenden Playoffs in der nordamerikanischen Football-Liga NFL qualifiziert.

von dpa

23. Dezember 2019, 07:50 Uhr

Die Ravens besiegten auswärts die Cleveland Browns klar 31:15 (14:6). Der 22 Jahre alte Jackson warf drei Touchdown-Pässe und verbuchte 103 Lauf-Yards. Für die Ravens war es der elfte Sieg in Serie. Mit einer Bilanz von 13 Siegen und nur zwei Niederlagen ist Baltimore das beste Team der AFC.

Die Cincinnati Bengals zogen gegen die Miami Dolphins mit 35:38 (6:21, 35:35) nach Verlängerung den Kürzeren. Cincinnati bleibt mit nur einem Sieg aus 15 Spielen weiter das schlechteste Team der gesamten Liga. Die jüngste Pleite garantiert dem Team jedoch den ersten Draft-Pick in der kommenden Talentziehung.

Carolina Panthers Running Back Christian McCaffrey stellte beim deutlichen 6:38 (3:21) gegen die Indianapolis Colts einen neuen Rekord auf. McCaffrey fing bei der Niederlage 15 Pässe für 119 Yards. Mit insgesamt 109 gefangener Pässe brach der 23-Jährige seinen eigenen Running-Back-Rekord aus der Vorsaison (107 gefangene Pässe).

Die Kansas City Chiefs um Liga-MVP Patrick Mahomes feierten den fünften Sieg in Folge. Die Chiefs setzten sich bei den Chicago Bears klar mit 26:3 (17:0) durch. Der 24 Jahre alte Quarterback, der der wertvollste Spieler der Liga ist, erzielte drei Touchdowns (zwei per Pass, einen per Lauf) beim Auswärtserfolg. Mit elf Siegen aus 15 Spielen liegt Kansas City an der Spitze der AFC West.

Die Philadelphia Eagles feierten mit einem 17:9 (10:6) gegen Divisions-Rivale Dallas Cowboys einen wichtigen Heimsieg im Kampf um die Playoff-Plätze. Eagles-Quarterback Carson Wentz warf für 319 Yards und verbuchte einen Touchdown. Cowboys-Spielmacher Dak Prescott blieb ohne Touchdown.

Star-Quarterback Drew Brees führte die New Orleans Saints mit drei Touchdown-Pässen zu einem 38:28 (10:14) gegen die Tennessee Titans. Ryan Tannehill kam auf drei Touchdowns in der Pleite.