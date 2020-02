Basketball : NBA: Washingtons Beal auf den Spuren von Kobe Bryant

Am Abend der Gedenkfeier für die Basketball-Legende Kobe Bryant sorgte Bradley Beal von den Washington Wizards im NBA-Spiel gegen die Milwaukee Bucks für einen ganz besonderen Moment.

von dpa

25. Februar 2020, 11:13 Uhr

Der 26-Jährige erzielte am zweiten Tag in Folge mehr als 50 Punkte. Am Vortag hatte Beal 53 Punkte in Chicago erzielt, gegen die Bucks waren es nun 55 Punkte. Der letzte NBA-Profi dem das gelang war Bryant im Jahr 2007. Der Star der LA Lakers und seine 13-jährige Tochter waren am 26. Januar gemeinsam mit sieben weiteren Menschen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

«Oh Mann, das ist verrückt. Ich wusste nicht, dass das Kobe war», sagte Beal nach der Partie, die die Wizards noch mit 134:137 in der Verlängerung verloren. Für Beal sind die 55 Punkte ein neuer Karriere-Bestwert. Der deutsche Nationalspieler Moritz Wagner kam in dem Spiel auf acht Punkte, zehn Rebounds und fünf Assists. Sein Teamkollege Isaac Bonga blieb ohne Korberfolg, schnappte sich aber neun Rebounds. Die Wizards liegen in der Eastern Conference auf dem neunten Platz.

Maximilian Kleber feierte mit den Dallas Mavericks einen klaren 139:123-Erfolg gegen die Minnessota Timberwolves. Der deutsche Nationalspieler erzielte elf Punkte für sein Team, zudem kam er auf sieben Rebounds und zwei Assists. In der Western Conference sind die Mavericks weiter Neunter.