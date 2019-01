Basketball-Profiliga : NBA-Profi Schröder holt vierten Sieg in Folge mit Oklahoma

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben ihre aktuelle Siegesserie in der nordamerikanischen NBA ausgebaut. Die Thunder besiegten in eigener Halle die New Orleans Pelicans 122:116 (65:53).

von dpa

25. Januar 2019, 07:33 Uhr

Der 25-jährige Braunschweiger erzielte zehn Punkte und verteilte fünf Assists. Thunder-Superstar Russell Westbrook (23 Punkte/17 Rebounds/16 Assists) verbuchte sein zweites Triple-Double nacheinander und sein 15. der laufenden Saison. Oklahoma liegt nach dem vierten Erfolg in Serie mit einer Bilanz von 30 Siegen und 18 Niederlagen auf dem dritten Tabellenplatz in der Western Conference.

Nachwuchstalent Moritz Wagner unterlag mit den Los Angeles Lakers den Minnesota Timberwolves 105:120 (61:58). Der 21-jährige Berliner blieb ohne Punkte. Minnesotas Karl-Anthony Towns überzeugte mit 27 Punkten und zwölf Rebounds. Los Angeles (25:24) ist nach der dritten Niederlage nacheinander Neunter im Westen.