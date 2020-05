Basketball : NBA-Profi Maxi Kleber fehlt der Sport im Fernsehen

NBA-Profi Maxi Kleber vermisst derzeit nicht nur Basketball als Sport im Fernsehen und hofft deswegen auf eine Fortsetzung der unterbrochenen Saison.

von dpa

22. Mai 2020, 04:30 Uhr

«Ob es wirklich wichtig ist, muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn ich den Fernseher anmache, dann fehlt mir nicht nur Basketball, sondern der Sport generell. Ich glaube, so geht es vielen Leuten», sagte der 28 Jahre alte Basketball-Nationalspieler von den Dallas Mavericks der Deutschen Presse-Agentur. «Ich vermisse den Sport allgemein, das gibt einem was, wo man daheim jubeln und feiern kann. Man muss auf jeden Fall nicht. Aber ich fände es schön, wieder Sport im TV zu haben.»

Der Spielbetrieb in der NBA ist seit dem 11. März unterbrochen. Es gibt noch keine offiziellen Pläne, wann und wie die Saison fortgesetzt werden kann. Zur Debatte stehen Spiele an wenigen oder nur einem Standort, etwa in Orlando oder Las Vegas.