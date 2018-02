Jungstar verletzt : NBA: Porzingis muss mit Kreuzbandriss lange pausieren

Der lettische NBA-Jungstar Kristaps Porzingis fällt mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate aus. Der 22 Jahre alte Basketball-Profi zog sich die Verletzung im linken Knie bei der 89:103-Niederlage seiner New York Knicks gegen die Milwaukee Bucks zu, wie sein Club mitteilte.

von dpa

07. Februar 2018, 09:15 Uhr

Der lettische Nationalspieler ist mit durchschnittlich 22,7 Punkten pro Partie in dieser Saison der bislang beste Scorer der Knicks. Der Center, der wegen seiner Verletzung auch das Allstar-Game der NBA am 18. Februar in Los Angeles verpasst, wird seit Beginn seiner Karriere wegen seiner Spielweise immer wieder mit dem Deutschen Dirk Nowitzki verglichen.