Wertvollster Spieler : MVP, aber kein Titel: Brady setzt Serie fort

Bei seiner dritten Super-Bowl-Niederlage hat Tom Brady eine kuriose Negativserie fortgesetzt.

von dpa

05. Februar 2018, 04:30 Uhr

Der Quarterback der New England Patriots konnte als neunter Spieler in Serie, der zum wertvollsten Akteur der Saison (MVP) gewählt wurde, mit seinem Team das Finale in der National Football League nicht gewinnen. Zuletzt gelang Kurt Warner von den St. Louis Rams im Jahr 2000 das Double aus MVP-Ehrung und Super-Bowl-Triumph.

Jahr Saison-MVP Team Gegner Resultat 2018 Tom Brady New England Patriots Philadelphia 33:41 2017 Matt Ryan Atlanta Falcons New England 28:34 n.V. 2016 Cam Newton Carolina Panthers Denver Broncos 10:24 2014 Peyton Manning Denver Broncos Seattle Seahawks 8:43 2010 Peyton Manning Indianapolis Colts New Orleans 17:31 2008 Tom Brady New England Patriots New York Giants 14:17 2006 Shaun Alexander Seattle Seahawks Pittsburgh 10:21 2003 Rich Gannon Oakland Raiders Tampa Bay 21:48 2002 Kurt Warner St. Louis Rams New England 17:20