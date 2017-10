US-Baseball : MLB: Dodgers schlagen Cubs und erreichen World Series

vergrößern 1 von 1 Foto: Matt Slocum 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 09:21 Uhr

In der World Series der US-amerikanischen Major League Baseball trifft Los Angeles nun entweder auf die New York Yankees oder die Houston Astros. Nach fünf Spielen und zuletzt drei Siegen in Serie führen die Yankees 3:2.

