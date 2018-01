NBA : Milwaukee Bucks entlassen Trainer Jason Kidd

Die Milwaukee Bucks aus der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA haben sich von Trainer Jason Kidd getrennt. Das bestätigte das Team aus dem US-Bundesstaat Wisconsin in einer Mitteilung.

von dpa

23. Januar 2018, 07:26 Uhr

«Wir schätzen alles, was Jason für die Bucks Organisation getan hat. Wir haben uns jedoch dazu entschlossen, eine Veränderung vorzunehmen», erklärte Geschäftsführer Jon Horst in der Mitteilung. Co-Trainer Joe Prunty wird beim Heimspiel gegen die Phoenix Suns als Interimstrainer an der Seitenlinie stehen.

In etwas mehr als drei Spielzeiten unter Kidd verbuchte Milwaukee eine Bilanz von 139 Siegen und 152 Niederlagen und qualifizierte sich zweimal für die NBA-Playoffs. In dieser Saison belegen die Bucks mit 23 Siegen und 22 Niederlagen aktuell den achten Platz in der Eastern Conference. Als Spieler der Dallas Mavericks gewann Kidd zusammen mit Dirk Nowitzki die NBA-Meisterschaft im Jahr 2011.