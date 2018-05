NBA-Playoffs : Meister Golden State gewinnt Halbfinal-Auftakt in Houston

Die Golden State Warriors aus der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA haben zum Auftakt der Playoff-Halbfinalserie einen Auswärtssieg gefeiert. Der Titelverteidiger gewann das erste Spiel der Serie gegen die Houston Rockets 119:106 (56:56).

von dpa

15. Mai 2018, 07:42 Uhr

Kevin Durant (37 Punkte) und Klay Thompson (28 Punkte) waren dabei die Leistungsträger aufseiten der Warriors. Superstar Stephen Curry erzielte 18 Punkte und verteilte acht Assists im Spiel. Für die Texaner überzeugte James Harden mit 41 Punkten. Aufbauspieler Chris Paul verbuchte 23 Punkte und elf Rebounds in der Heimniederlage.

In der Best-of-Seven-Serie liegt das Team aus dem kalifornischen Oakland nach dem Auswärtserfolg mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel der Finalserie in der Western Conference ist für Mittwoch ebenfalls in Houston angesetzt.