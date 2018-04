NBA-Playoffs : Meister Golden State gewinnt erneut gegen San Antonio

Die Golden State Warriors haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den dritten Playoff-Sieg in Folge gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich mit 110:97 (52:46) gegen die San Antonio Spurs durch.

von dpa

20. April 2018, 09:30 Uhr

Kevin Durant war mit 28 Punkten der Topscorer, Klay Thompson kam auf 19 Zähler. Bei den Texanern verbuchte LaMarcus Aldridge mit 18 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double. In der Best-of-Seven-Serie liegt Golden State mit 3:0 in Führung. Mit einem Sieg in Spiel vier am Sonntag in San Antonio könnten die Warriors bereits in die zweite Runde einziehen.

Die Philadelphia 76ers besiegten Miami Heat 128:108 (63:64). Joel Embiid erzielte in seinem ersten Playoff-Spiel 23 Punkte. Rookie Ben Simmons kam auf 19 Zähler und zwölf Rebounds. In der Erstrunden-Serie steht es 2:1 aus Sicht der 76ers. Spiel vier ist für Samstag erneut in Miami angesetzt.

Die New Orleans Pelicans gewannen gegen die Portland Trail Blazers 119:102 (64:45) und können mit einem Sieg im nächsten Spiel die Serie gewinnen. Die Pelicans gehen mit einer 3:0-Führung in das vierte Spiel der Serie am Samstag in New Orleans.