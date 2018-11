NBA : Kleber traut Doncic Superstar-Rolle zu: «Hat kein Limit»

Der slowenische Jung-Star Luka Doncic hat nach Ansicht seines Teamkollegen Maxi Kleber von den Dallas Mavericks das Zeug zum absoluten Superstar in der Basketball-Eliteliga NBA.

von dpa

05. November 2018, 17:36 Uhr

«Er ist ein super talentierter Spieler mit so vielen Fähigkeiten», lobte der deutsche Nationalspieler bei einer internationalen Telefonkonferenz. «Ich glaube, er hat kein Limit. Er kann alles gut.»

Der erst 19 Jahre alte Doncic war im Sommer von Real Madrid zu den Mavericks des deutschen Altstars Dirk Nowitzki gewechselt und hatte gleich von Anfang an überzeugt. In den ersten neun Saisonspielen mit den Texanern erzielte der Europameister im Schnitt knapp 20 Punkte.

Auf die Frage, ob Doncic in die Fußstapfen des inzwischen 40 Jahre alten, aktuell verletzten Nowitzki treten könne, antwortete Kleber: «Das ist noch früh. Er soll sich erstmal entwickeln. Und man muss respektieren, was Dirk in dieser Liga geleistet hat.»

Doncic selbst traut sich Großes zu und will die schwach in die Saison gestarteten Mavericks aus der ersten Krise führen. «Natürlich sehe ich mich selbst in Zukunft als Leader, das ist mein Ziel», sagte er. Als seine Rookie-Statistiken mit jenen von Michael Jordan verglichen wurde, winkte er ab. «Jordan ist der Beste, der dieses Spiel je gespielt hat. Vergleicht mich nicht mit ihm», sagte er.