NHL : Draisaitl verliert mit Edmonton bei New York Rangers

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Topstar Leon Draisaitl haben in der NHL den dritten Auswärtssieg in Serie verpasst. Das kanadische Team mit dem deutschen Nationalspieler musste sich bei den New York Rangers 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) geschlagen geben.