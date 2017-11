NHL : Draisaitl trifft bei Edmontons Niederlage gegen Pittsburgh

vergrößern 1 von 1 Foto: Jason Franson 1 von 1

Gegen den Meister aus Pittsburgh zogen die Kanadier in eigener Halle mit 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) den Kürzeren. Draisaitls (28.) Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 der Gastgeber reichte am Ende nicht zum Erfolg. Den Siegtreffer für die Gäste markierte Jewgeni Malkin in der 53. Spielminute.

Ohne Korbinian Holzer haben die Anaheim Ducks vor heimischer Kulisse gegen die Toronto Maple Leafs mit 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) verloren. Den entscheidenden Treffer zum 2:1 der Kanadier erzielte Routinier Patrick Marleau (42.). Leo Komarow (59.) erhöhte kurz vor dem Spielende auf 3:1.

