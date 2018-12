NHL : Draisaitl gewinnt mit Edmonton Oilers in St. Louis

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL trotz eines Zwei-Tore-Rückstands einen Auswärtssieg gefeiert. Die Kanadier konnten sich am Mittwoch (Ortszeit) gegen die St. Louis Blues am Ende mit 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) nach Penaltyschießen durchsetzen. Ivan Barbashev (7. Minute) und Brayden Schenn (14.) sorgten mit ihren Toren für eine frühe 2:0-Führung der Blues.

von dpa

06. Dezember 2018, 07:51 Uhr

Edmontons Ryan Nugent-Hopkins (25.) und Oscar Klefbom (60.) schickten die Partie allerdings in die Verlängerung. Nach einer torlosen Overtime erzielte Oilers-Kapitän Connor McDavid den entscheidenden Treffer im Shootout. Draisaitl blieb ohne Punkte. Nationalmannschaftskollege Tobias Rieder fehlt seinem Team weiterhin aufgrund einer Oberkörperverletzung.

Dominik Kahun zog mit den Chicago Blackhawks bei den Anaheim Ducks mit 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) den Kürzeren. Dem 23-jährigen Kahun gelang nichts Zählbares im Spiel. Für Chicago war es die vierte Niederlage hintereinander.